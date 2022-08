Si usano per prosciugare i terreni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per prosciugare i terreni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IDROVORE

Significato/Curiosita : Si usano per prosciugare i terreni

Modo di prosciugare i poteri di nya è chiedere aiuto ad aspheera, rinchiusa nella prigione di kryptarium. i ninja si recano dal sindaco per avere il...

Infiltrazioni di acqua nei polder olandesi. le idrovore in italia sono gestite dai consorzi di bonifica. idrovore minori vengono usate anche per lo smaltimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

I pesci le usano per respirare; Si usano per... portare; La causano forti piogge e straripamenti; Si usano per colorare a scuola oltre ai pennarelli; prosciugare il terreno; prosciugare un terreno; prosciugare , scolare; terreni sempre allagati; Misurano i terreni ; terreni da costruzioni; Trae il suo reddito lavorando terreni ;