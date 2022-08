Una pietra che galleggia sull acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pietra che galleggia sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POMICE

Significato/Curiosita : Una pietra che galleggia sull acqua

Di acqua dolce). questo ghiaccio galleggia sulla superficie, mentre il sale che ne è stato "espulso" aumenta la salinità e la densità dell'acqua circostante...

Contiene il lemma di dizionario «pomice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pomice (en) pomice / pomice (altra versione), su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

