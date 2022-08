Una marca di pratici orologi vivaci e colorati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una marca di pratici orologi vivaci e colorati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SWATCH

Significato/Curiosita : Una marca di pratici orologi vivaci e colorati

(cioè colorati), con un nuovo volante (nero, identico a quello della b12) e con una pomelleria nera (anziché bianco-crema). viene anche montata una luce...

swatch ['swt] è un'azienda svizzera di orologi da polso di proprietà del the swatch group. swatch fu pensato in origine...

Altre definizioni con marca; pratici; orologi; vivaci; colorati; marca di moto americane; Una marca di auto francesi; Secondo Amleto ce n è in Danimarca ; Pesce conservato in barili in Danimarca ; L opposto di pratici tà; Non pratici ; pratici manuali contenenti formule e dati; Un elenco di esempi pratici ; Uno dei suoni dell orologi o o delle campane; Una linea meteorologi ca; Un marchio francese di orologi di lusso e gioielli; Indicano i numeri sull orologi o; Prestanti e vivaci nonostante l età; vivaci e spumeggianti; Immagine che ha perso vivaci tà e definizione; Che ha perso vivaci tà nel colore; Tessuto a quadrettini colorati ing; Materiale per sigilli eleganti e colorati ; La sua pittura affrontò periodi colorati ; Dolci tipo muffin con rivestimenti spesso colorati ; Cerca nelle Definizioni