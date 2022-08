Una fibra sintetica per calze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra sintetica per calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAILON

Significato/Curiosita : Una fibra sintetica per calze

Lo bdex (o elastam) è una fibra sintetica di poliuretano molto utilizzata per elasticizzare i tessuti. dai consumatori è più conosciuta attraverso...

Brevetti rhône-poulenc. il marchio commerciale con cui venne conosciuto fu nailon rhodiatoce; era però un cosiddetto "marchio debole", perché troppo simile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con fibra; sintetica; calze; Spossare, sfibra re; Una vecchia fibra tessile; Atleta che partecipa a sfibra nti corse; fibra per robusti fili; Droga sintetica spesso venduta nelle discoteche; Resina sintetica impiegata per piste di atletica; Pasta sintetica per modellare; Pittura sintetica con resina ideale per dipingere; Striscia di stoffa per sostenere le calze ; Mutande, reggiseno e calze ; Lascia i doni... nelle calze ; calze femminili; Cerca nelle Definizioni