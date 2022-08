Una Casa di... cervelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una Casa di... cervelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IBM

Significato/Curiosita : Una casa di... cervelli

Fuga di cervelli è un film del 2013, diretto da paolo ruffini, opera prima del regista. è un remake del film spagnolo fuga de cerebros, inedito in italia...

Cercando altri significati, vedi ibm (disambigua). l'international business machines corporation (comunemente nota come ibm, e soprannominata "big blue")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

