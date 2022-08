È tipica di chi non sta mai con le mani in mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tipica di chi non sta mai con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : IPERATTIVITÀ

Significato/Curiosita : E tipica di chi non sta mai con le mani in mano

Un'intervista pubblicata da il mondo in cui affermava: «ci hanno detto che le nostre mani sono pulite perché non l'abbiamo mai messe in pasta». l'espressione venne...

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (in inglese noto come attention deficit hyperactivity disorder oppure con l'acronimo adhd) è un disturbo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con tipica; mani; mano; La grigliata mista tipica in Brasile e Argentina; Crema spalmabile tipica della cucina australiana; Macchina da pesca tipica dell Adriatico; L imbarcazione tipica dei canali veneziani; Regione storica della Germani a; Fiore il cui nome deriva dalla spada dei Romani ; Fecero passare i Romani sotto le forche caudine; La mani a del fumo; Un umano con organi sintetici; Il freno a mano delle imbarcazioni; Gioco infantile che si fa tenendosi per mano ; Imperatore romano che succedette a Commodo; Cerca nelle Definizioni