Tarde come le tartarughe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tarde come le tartarughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LENTE

Significato/Curiosita : Tarde come le tartarughe

Altri significati, vedi taranto (disambigua). taranto (ascolta[·info]; tarde - afi: ['tard] - in dialetto tarantino) è un comune italiano di 188 450...

Significati, vedi lente (disambigua). disambiguazione – "lenti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lenti (disambigua). una lente è un elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

