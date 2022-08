È tale e quale l originale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tale e quale l originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : E tale e quale l originale

tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di carlo...

copia e incolla copia anastatica copia conforme copia conforme all'originale copia per conoscenza copia per conoscenza nascosta copia di sicurezza copia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

