È succeduto alla Merkel: __ Scholz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È succeduto alla Merkel: __ Scholz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLAF

Significato/Curiosita : E succeduto alla merkel: __ scholz

Reingruber, erwin kramer, otto arndt, heinrich scholz, herbert keddi, horst gibtner (1990) ministero delle poste e delle telecomunicazioni: friedrich burmeister...

olaf scholz (ipa: ['olaf lts]; osnabrück, 14 giugno 1958) è un politico tedesco, cancelliere federale della germania dall'8 dicembre 2021. membro del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con succeduto; alla; merkel; scholz; Non è succeduto a nessuno!; È succeduto a Trump; È succeduto a Hollande; Gli è succeduto Hua Kuo-feng; Espulsione dalla patria; In mezzo alla cupola; Così e detta l uscita del Regno Unito dalla UE; Buttare dalla finestra; L ex-cancelliera merkel ; La merkel statista; Uno... per Angela merkel ; La patria di Angela merkel ; Il cancelliere tedesco scholz ; Cerca nelle Definizioni