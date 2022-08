Studiosi della lingua russa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studiosi della lingua russa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SLAVISTI

Significato/Curiosita : Studiosi della lingua russa

La lingua russa è l'unica lingua ufficiale di stato, ma la costituzione conferisce alle singole repubbliche il diritto di stabilire le proprie lingue ufficiali...

Studi slavi viene generalmente divisa in tre periodi. fino al 1876 i primi slavisti si concentrarono sui documenti e le stampe delle opere maggiori delle lingue... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con studiosi; della; lingua; russa; studiosi della struttura umana; È mèta di turisti e studiosi ; Lo sono studiosi come zoologi e botanici; Appassionati studiosi ; È famosa quella della Sonata N. 2 di Chopin; Vaste foreste della Francia; La dea della sapienza; Storici biscotti ricoperti di cioccolato della Pavesi; Sono 33 in un famoso scioglilingua ; È la lingua più parlata in Medio Oriente; La lingua ufficiale a Tallinn; L urdu ne è la lingua ufficiale; Quella russa è con cubetti di ortaggi e maionese; Caldo copricapo di origine russa e militare; Azienda russa attiva nel settore aeronautico; Comunità rurale russa ; Cerca nelle Definizioni