È stato un grande direttore d orchestra - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ABBADO

Significato/Curiosita : E stato un grande direttore d orchestra

1941) è un direttore d'orchestra italiano. dal 1968 al 1980 è stato direttore principale e direttore musicale del maggio musicale fiorentino e dal 1986...

Austro-tedesca. claudio abbado nasce a milano nel 1933 da una famiglia borghese e ricca di stimoli culturali: suo padre, michelangelo abbado, è insegnante di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

