La star testimonial dei profumi Armani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La star testimonial dei profumi Armani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BLANCHETT

Significato/Curiosita : La star testimonial dei profumi armani

Queenie eye, uscito nell'ottobre 2013. nel 2014 viene scelto come testimonial del profumo armani code. nel 2014 recita anche nella parte del principe azzurro...

Catherine elise "cate" blanchett (melbourne, 14 maggio 1969) è un'attrice e produttrice cinematografica australiana con cittadinanza statunitense. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

