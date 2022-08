Lo sport dello skeet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport dello skeet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIRO A VOLO

Significato/Curiosita : Lo sport dello skeet

Segno) dello sport definito "tiro". questa disciplina olimpica comprende attualmente tre specialità: fossa olimpica (trap), maschile e femminile, skeet, maschile...

tiro a volo identifica ogni attività a fini sportivi, o sport riconosciuto, del presente o del passato, che consista nel colpire un bersaglio in volo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sport; dello; skeet; Trasport a merci su ruota; L albo d oro di uno sport ivo; È adibita al trasport o marittimo; sport sul ghiaccio con pietre e scope; Il modello di sviluppo attento all impatto ambientale; Anticamente portava la sposa a casa dello sposo; Insieme a uno e nessuno, per Pirandello ; Un alloggio per universitari: casa dello __; Cerca nelle Definizioni