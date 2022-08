Sport in cui i sinistri non sono rari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport in cui i sinistri non sono rari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BOXE

Significato/Curiosita : Sport in cui i sinistri non sono rari

rari nantes in gurgite vasto è una locuzione latina traducibile con «rari nuotatori nel vasto gorgo»; si tratta del secondo emistichio di un verso (i...

Il pugilato (chiamato anche con il nome francese boxe o inglese boxing) è uno dei più antichi e noti sport da combattimento. a livello competitivo si svolge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sport; sinistri; sono; rari; Lo sport dello skeet; Trasport a merci su ruota; L albo d oro di uno sport ivo; È adibita al trasport o marittimo; Tenebrosi, sinistri ; I sinistri tra mezzi di locomozione; sinistri rumori da film giallo; Opposti ai sinistri ; Lo sono le reliquie dei Santi; Lo sono le decisioni da colpo di spugna; Più sono ricche più volumi hanno; Lo sono i volti adatti per le riprese cinematografiche; Al contrari o del 9 orizzontale, è solitario; Un prestigioso premio letterari o italiano; Si calcola in base al meridiano centrale di un fuso orari o; Insolito contrari o di plurale; Cerca nelle Definizioni