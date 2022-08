Lo sono le reliquie dei Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le reliquie dei Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SACRE

Significato/Curiosita : Lo sono le reliquie dei santi

Ortodossa contiene delle reliquie, solitamente di martiri. gli interni delle chiese ortodosse sono ricoperti con le icone dei santi. siccome la chiesa non...

Italiano, formatosi a milano nel 2002 subito dopo lo scioglimento del gruppo sacre scuole. il gruppo è composto dai rapper jake la furia e gué pequeno e dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

