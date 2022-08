Sono addette alla vendita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono addette alla vendita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMMESSE

Significato/Curiosita : Sono addette alla vendita

(stagione 3; guest 4-5, 7), interpretata da rashida jones. è addetta alle vendite alla filiale di stamford prima di essere trasferita a scranton insieme...

– se stai cercando la professione ausiliaria del commercio, vedi commesso. commesse è una serie televisiva italiana andata in onda su rai 1 dal 1999 al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sono; addette; alla; vendita; sono vicine nella barba; Così sono i capelli corvini; sono famose le barbare di Carducci; sono sempre più leggeri quelli delle biciclette; Le addette alla vendita; Balla ndo con le __ in TV; Una loggia alla sommità di un edificio; In mezzo alla laguna; In mezzo alla puszta; Azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; Un esperto di punti vendita ; Una vendita imposta; Accompagna la vendita di beni o servizi; Cerca nelle Definizioni