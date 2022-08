Dà sollievo alle fatiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà sollievo alle fatiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISTORO

Significato/Curiosita : Da sollievo alle fatiche

Di liberazione. gli spirituals erano visti qualche volta come un sollievo dalle fatiche del lavoro giornaliero, erano espressione di spiritualità e devozione...

Un ristoro a ponte è un ristorante costruito come un ponte su una strada, accessibile da entrambi i lati della strada senza necessità di attraversarla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Se sono infondati è un sollievo ; Dare sollievo e conforto; Dar sollievo a un dolore; sollievo emotivo dato con affetto; Valle del Gran Paradiso; Resistenti alle avversità; I cavalle tti nel caminetto; Entra in pista per ralle ntare i bolidi di Formula 1; È battuta dagli scansafatiche ; Lo è lo scansafatiche ; fatiche per scolari; Ripagano gli attori delle fatiche ;