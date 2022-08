Soffre pene d amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffre pene d amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GELOSO

Significato/Curiosita : Soffre pene d amore

Figliastra di skaði, sorella di freyr e moglie di óðr, a causa del quale soffre le pene d'amore, dato che la lascia per intraprendere lunghi viaggi, costringendola...

Tecnico geloso n.108-109 1968/1969. la notizia riportata dai giornali dell'epoca bollettino tecnico geloso n.108-109 1968/1969 bollettino tecnico geloso n.108-109 1968/1969... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

