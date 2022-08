Un sempre attuale modello della Porsche 911 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sempre attuale modello della Porsche 911. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARRERA

Significato/Curiosita : Un sempre attuale modello della porsche 911

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi porsche (disambigua). porsche (pronuncia tedesca: ['p]; in italiano comunemente /'pr/)...

Su massimo carrera wikimedia commons contiene immagini o altri file su massimo carrera sito ufficiale, su massimocarrera.com. massimo carrera, su tuttocalciatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sempre; attuale; modello; della; porsche; Un bosco di sempre verdi; Vuole fare sempre di testa propria; Bisogna sempre tenerla in auto!; Il modellino a cui lavora sempre Dylan Dog; Relativo ad un antica civiltà dell attuale Libano; Sfortuna, disgrazia... contrattuale ; Trito e inattuale ; Nato a Vadnagar il 17 settembre 1950 è l attuale Primo ministro dell India; Il modello di sviluppo attento all impatto ambientale; Celebre modello della Piaggio: Vespa 50 __; Un modello di trasmissione TV; Un modello fuori produzione della Volkswagen; Sant __, isola nel sud ovest della Sardegna; Morsetto che si applica sul manico della chitarra; Un elettrodo della pila; Località della Val Pusteria; La città sede della porsche ; Il Paese di Audi e porsche ; Un modello della porsche 911; L'Alfa Stelvio e la porsche Cayenne; Cerca nelle Definizioni