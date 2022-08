Semplici... gruppi di ossa dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Semplici... gruppi di ossa dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MERITARSI

Significato/Curiosita : Semplici... gruppi di ossa dei piedi

Attività anche con l'ausilio di studi ed articoli scientifici oltre alle semplici opinioni personali. andare in giro a piedi nudi non è in alcun modo illegale...

Di costruire il favo aperto ed è di dimensioni ragguardevoli, tanto da meritarsi il nome di ape gigante dell'india. nelle stesse zone prolifera apis cerana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con semplici; gruppi; ossa; piedi; Azione di minore gravità punibile con semplici sanzioni; semplici nella struttura; Facili, semplici ; Azioni sceniche con semplici gesti; Forze dell ordine in servizio... a gruppi ; I gruppi che formano un popolo; gruppi di indigeni; Un gruppi ben affiatato; Il calibro di una grossa pistola; Spossa re, sfibrare; Fagioli dalla cuticola con macchie rossa stre; La città dotta, grassa e rossa ; Ci tiene coi piedi per terra; Una divinità raffigurato con piedi caprini; Come i piedi di chi è affetto da sindattilia; Si fa... mettendo i piedi a bagno; Cerca nelle Definizioni