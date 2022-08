Un sedile senza il poggiatesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sedile senza il poggiatesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDILE

Significato/Curiosita : Un sedile senza il poggiatesta

Appositamente predisposta. lo stesso poggiatesta del sedile eiettabile è comunque dotato di due robuste "corna" per sfondare il tettuccio nel caso la carica esplosiva...

La cassa edile è un ente paritetico fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, istituito dalla contrattazione collettiva per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

