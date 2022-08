Salva dal fisco certi evasori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salva dal fisco certi evasori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONDONO

Significato/Curiosita : Salva dal fisco certi evasori

di una pena o di una sanzione (es. condono fiscale/tributario, condono edilizio ecc...). il più grande condono fiscale mai attuato nella storia del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

