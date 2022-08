Salti in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salti in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TUFFI

Significato/Curiosita : Salti in acqua

Alla cattura, effettuando numerosi salti fuor d'acqua. al contrario di tonnetti e palamite, raramente si manifesta. in sicilia, specialmente nella zona...

I tuffi sono uno sport nel quale gli atleti, lanciandosi da un trampolino o da una piattaforma posti ad una certa altezza sopra una piscina, saltano in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

