Un sale del potassio usato in medicina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sale del potassio usato in medicina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IODURO

Significato/Curiosita : Un sale del potassio usato in medicina

Alluminio e potassio dodecaidrato o potassio-allume più noto come allume di potassio e allume di rocca è un sale misto di alluminio e potassio dell'acido...

Termine ioduri si indicano genericamente i sali dello iodio, come ad esempio lo ioduro di potassio (largamente impiegato in farmacologia) e lo ioduro d'argento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con sale; potassio; usato; medicina; Grande festival sale ntino di musica popolare; Remota, non recente, che risale a tempi lontani; Il consiglio di Gerusale mme che condannò Gesù; Ci si sale per pesarsi; Metalli come sodio, potassio e litio; Un fertilizzante a base di potassio ; Il più comune è quello di potassio ; Quelli di potassio sono usati in diverse terapie; È usato per la realizzazione di protesi mammarie; Farmaco usato come antimalarico; Un mezzo pesante usato in edilizia; Fungo molto usato nei risotti; La medicina del mondo giuridico; È illustrativo per i medicina li; Qualsiasi medicina le... che manda in bagno; Pastiglie medicina li; Cerca nelle Definizioni