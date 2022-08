Registra le operazioni del pilota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Registra le operazioni del pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCATOLA NERA

Significato/Curiosita : Registra le operazioni del pilota

Stagione del programma top gear, nelle vesti del pilota misterioso stig (ruolo ricoperto invece usualmente dal pilota ben collins), oltreché in vari spot pubblicitari...

Indagini dopo un incidente. il termine "scatola nera" deriva dall'inglese black box il cui etimo è incerto: le prime scatole nere erano di colore nero oppure... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con registra; operazioni; pilota; Quello di un invenzione si registra ; Scorrono nei registra tori; Il disco registra to dal vivo; Rivestimento multiuso a marchio registra to; operazioni di jumbo; Inizia al termine delle operazioni di voto; operazioni d ormeggio; Struttura per visite mediche e operazioni ; Il verbo del pilota ; È utile al pilota ; Parte della fusoliera dell aereo con il pilota ; Lo consulta il pilota ; Cerca nelle Definizioni