Reali, ma non effettivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reali, ma non effettivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : REGI

Significato/Curiosita : Reali, ma non effettivi

L'arma dei carabinieri (dapprima corpo dei carabinieri reali e poi arma dei carabinieri reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale...

I regi lagni sono un reticolo di canali rettilinei, perlopiù artificiali, il cui bacino si estende in un'area di 1095 km² in 99 comuni della città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

