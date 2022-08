Quorum fissato al 50 per cento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quorum fissato al 50 per cento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Quorum fissato al 50 per cento

Raggiungimento di un duplice quorum: il numero dei votanti non deve risultare inferiore al 50 per cento degli aventi diritto (quorum strutturale) e la lista...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum. il rum (nome proprio indicato anche come rhum nei paesi di lingua francese e ron in quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con quorum; fissato; cento; Gli estremi del quorum ; fissato con ago e filo; Un importo non fissato ; È casuale se non si è fissato un appuntamento; Il piano fissato dallo stratega; Idiota al cento per cento ; Lo è un cento metrista così come un pesista; Jan, celebre pittore fiammingo del Seicento ; Come gli antichi romani scrivevano millecento ; Cerca nelle Definizioni