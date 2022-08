IL Quella pedonale è in centro città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: IL Quella pedonale è in centro città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : Il quella pedonale e in centro citta

Aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato nella lingua italiana, e la maggior parte di altri paesi europei...

Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

