Quella di cucina lavora agli ordini dello chef - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di cucina lavora agli ordini dello chef.

Soluzione 7 lettere : BRIGATA

Significato/Curiosita : Quella di cucina lavora agli ordini dello chef

Più chef di cucina i quali di solito riportano direttamente a un executive chef, coadiuvato da un executive sous-chef. il capo della brigata di una cucina...

Comando di brigata con alcune unità proprie (in genere un reggimento e alcune unità minori) e altre tratte da brigate diverse. montagna brigata alpina "julia"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

