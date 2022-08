Può volare in tutti i sensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può volare in tutti i sensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ELICOTTERO

Significato/Curiosita : Puo volare in tutti i sensi

Fermati in clinica dove oscar, federica, gloria, davide, tea e tutti gli altri festeggiano il loro matrimonio . poi, anche ciccio e tracy li bloccano : i due...

Voli con persone a bordo di un elicottero, ma non i primi voli liberi di un elicottero. il primo volo libero di un elicottero viene in generale riconosciuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con volare; tutti; sensi; Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani; Si prende per volare ; La tavola per scivolare sulle onde; Gli alpinisti li mettono per non scivolare ; Tale è la legge per tutti ; Ha tutti dietro di sé; Un verdetto su cui sono tutti d accordo; Riunisce tutti i vescovi della Chiesa cattolica; Freddezza e insensi bilità; Ipersensi bilità, scarsa freddezza; Quella elettorale mira a conquistare consensi ; La specialità sportiva di Alessandra sensi ni; Cerca nelle Definizioni