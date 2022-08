La provincia emiliana con la Val Trebbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia emiliana con la Val Trebbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIACENZA

Significato/Curiosita : La provincia emiliana con la val trebbia

33°e44.617; 9.33 la val trebbia è una valle dell'appennino ligure formata dall'omonimo fiume, affluente di destra del fiume po; la trebbia nasce ai piedi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piacenza (disambigua). piacenza (ascolta[·info], piaseinsa [pia'zis] in dialetto piacentino)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con provincia; emiliana; trebbia; La provincia di Assisi e Gubbio; La provincia che ospita le spoglie di Padre Pio; provincia ligure al confine con la Toscana; Cittadina in provincia di Torino; Una tipica torta salata emiliana ; La squadra emiliana in cui giocò Roberto Baggio; Esclamazione emiliana ; Quello fritto è una specialità emiliana ; Si battono nella trebbia tura; Luogo per trebbia re; Un dispositivo della mietitrebbia trice; Cascame della trebbia tura;