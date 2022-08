Provare reciproca simpatia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provare reciproca simpatia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIACERSI

Significato/Curiosita : Provare reciproca simpatia

Termine simpatia deriva dal greco sympatheia, parola composta da s + ps (syn + pascho = sµps), letteralmente «patire insieme», «provare emozioni...

Modo tale da farle mangiare solo insalata e verdure. sonia comincia a non piacersi più: diventa magrissima, ma soprattutto la sua prigionia diventa sempre...

