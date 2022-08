La si promette nelle uova pasquali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si promette nelle uova pasquali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SORPRESA

Significato/Curiosita : La si promette nelle uova pasquali



Altre definizioni con promette; nelle; uova; pasquali; Si promette scherzosamente a chi beve birra; L eccessiva pesca che può compromette re il ripopolamento; Lo si promette in voto; Compromette la visione da lontano; Vale confronta nelle abbreviazioni; Caratterizza il traffico nelle ore di punta; È inclinato nelle poltrone; nelle sue gare si praticano corsa e ciclismo; Si ha in fase di luna nuova ; Il custodire le uova della gallina; Le sue piccole uova sono usate in cucina; Stesso testo, nuova tiratura; I tipici dolci pasquali ; La pasquali na è genovese; Tipici dolci pasquali candidi uccelli bianchi; Il Giancarlo di pasquali no Settebellezze; Cerca nelle Definizioni