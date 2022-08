Preavviso che mette fine al contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preavviso che mette fine al contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISDETTA

Significato/Curiosita : Preavviso che mette fine al contratto

Istituto giuridico con cui si mette fine ad un rapporto di lavoro. si contrappone al recesso unilaterale dal contratto di lavoro da parte del lavoratore...

Volta, un vincolo massimo di 10 anni prima del quale il cliente se dava disdetta doveva pagare tutti i premi degli anni mancanti alla scadenza del periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con preavviso; mette; fine; contratto; Termine di preavviso ; Lasciarsi senza preavviso ; Promette re castighi; La si promette nelle uova pasquali; mette re mano al portafoglio; Se è di cioccolato non si mette nel panino; Liquore da fine pasto; La fine delle poesie; La fine di Aramis; Buttare dalla fine stra; La redazione del contratto che impegna il notaio; Si versa come garanzia per un contratto ; Rescisso, riferito a contratto o abbonamento; Un contratto ... di seconda mano; Cerca nelle Definizioni