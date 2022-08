Un poeta latino noto per le elegie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poeta latino noto per le elegie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIBULLO

Significato/Curiosita : Un poeta latino noto per le elegie

Stato un poeta romano. il poeta è noto per l'intensità delle passioni amorose espresse, per la prima volta nella letteratura latina, nel suo catulli veronensis...

Sulla sua vita, anche se tibullo stesso ci fornisce diverse informazioni su di sé, nella propria opera. inoltre, il testo di tibullo, nei manoscritti che...

