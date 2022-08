Vi si piegano panni puliti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si piegano panni puliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STIRERIA

Significato/Curiosita : Vi si piegano panni puliti

Altre definizioni con piegano; panni; puliti; Quelli di particelle si impiegano in fisica; Spiegano le opere del museo attraverso gli auricolari; Si piegano al vento; Li piegano i frutti; Appendere i panni per farli asciugare; Cura mediante panni imbevuti; Tengono i capelli... o i panni stesi; Sinonimo di attaccapanni ; Ben netti, puliti ; Ben puliti , nitidi; Non puliti ; puliti , privi di macchie; Cerca nelle Definizioni