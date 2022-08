Piccolo fiore molto profumato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo fiore molto profumato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIOLA

Significato/Curiosita : Piccolo fiore molto profumato

Adottato da linneo nel 1753 e che significa "fiore della passione" (dal latino passio = passione e flos = fiore), gli fu attribuito dai missionari gesuiti...

viola – pianta erbacea specie di viola viola – film del 1912 prodotto dalla deutsche film viola – film del 2006 diretto da james marcus haney viol@ –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

viola – pianta erbacea specie di viola viola – film del 1912 prodotto dalla deutsche film viola – film del 2006 diretto da james marcus haney viol@ –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con piccolo; fiore; molto; profumato; Un piccolo cane di origini giapponesi; piccolo corso d acqua di montagna; Simile al baseball ma con campo più piccolo ing; piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; Infiore scenze a grappolo; Il fiore che simboleggia una buona notizia; fiore il cui nome deriva dalla spada dei Romani; Viene assunto per eliminare il gonfiore addominale; Un brand molto famoso di ciabatte da mare; molto ricchi economicamente; molto più che cattivi; Tessuti molto lucidi e lisci; profumato come il timo; Fiore violetto molto profumato ; profumato , spesso in maniera gradevole; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta;