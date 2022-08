Un piatto di riso, pesce e pollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piatto di riso, pesce e pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAELLA

Significato/Curiosita : Un piatto di riso, pesce e pollo

Finale del piatto, tipicamente assai vicino all'arancio. inoltre, vengono generalmente aggiunte verdure, come i piselli, carni di pollo e manzo e, soprattutto...

costituendo la paella mista (paella mixta in spagnolo). il 20 settembre di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della paella. ^ (es) ana vega... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

