La pianta che muore dove s attacca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta che muore dove s attacca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDERA

Significato/Curiosita : La pianta che muore dove s attacca

Disambiguazione – "edera" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi edera (disambigua). l'edera comune (hedera helix l., 1753) è una pianta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

