Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESODATI

Significato/Curiosita : Non hanno piu il lavoro e non hanno ancora la pensione

Previdenziali per pochi anni, o che hanno avuto la possibilità di ritirarsi dal lavoro con età inferiore ai 40-50 anni. le baby pensioni furono introdotte in italia...

La riforma delle pensioni fornero, chiamata anche semplicemente riforma fornero o – impropriamente – legge fornero, è il nome con cui viene comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

