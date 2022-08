Il nome di Togliatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Togliatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il nome di togliatti

togliatti (in russo: , traslitterato: tol'jatti; ascolta[·info]), nota in italia anche con il nome erroneo di togliattigrad è una città russa...

Cristina (1892) e palmiro a genova, nella casa di via albergo dei poveri 8; l'ultimo figlio, enrico, nacque a torino, nel 1900. il nome palmiro gli venne dato...