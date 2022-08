Il nome dato a ciascuno dei tre obelischi egizi a Londra, Parigi e New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome dato a ciascuno dei tre obelischi egizi a Londra, Parigi e New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : AGO DI CLEOPATRA

Significato/Curiosita : Il nome dato a ciascuno dei tre obelischi egizi a londra, parigi e new york

Dendera e luxor; esiste anche il complesso di karnak. spesso vi erano raffigurazioni di dèi e faraoni egizi, vicino a file di sfingi. ^ le presunte sorgenti...

ago di cleopatra è il nome di due obelischi in granito rosa di assuan, situati uno a londra, tra il tamigi e victoria embankment, e l'altro nel central... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

