Le montagne del luna-park - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le montagne del luna-park. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUSSE

Significato/Curiosita : Le montagne del luna-park

Significati, vedi luna park (disambigua). con luna park s'intende un'area occupata da giostre, attrazioni e chioschi. le attrazioni possono essere le più diverse:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montagne russe (disambigua). disambiguazione – "ottovolante" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con montagne; luna; park; Le montagne più alte delle Dolomiti; Altopiano con montagne intorno o in mezzo; Le montagne che dal Canada arrivano in New Mexico; L hanno montagne e galli; Si ha in fase di luna nuova; Farlo alla luna significa agitarsi invano; Ne fu re Samsu-iluna ; Gobba a _ luna calante, recita un detto; La città USA con il celebre Central park ; Non mancano nei luna park ; Distretto di New York in cui si trova Central park ; È un area di Hyde park ... per oratori; Cerca nelle Definizioni