Monaci musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monaci musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DERVISCI

Significato/Curiosita : Monaci musulmani

Otranto nel trecento; costretta dal padre a farsi monaca, si vendicò abbracciando la fede dei musulmani invasori, la quale, una volta sconfitti, dovette...

2012. ^ dervisci rotanti, su tropiland.it. url consultato il 14 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 21 novembre 2011). i dervisci rotanti,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

