Missionario francescano che visitò la Cina pochi anni dopo Marco Polo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Missionario francescano che visitò la Cina pochi anni dopo Marco Polo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : ODORICO DA PORDENONE

Significato/Curiosita : Missionario francescano che visito la cina pochi anni dopo marco polo

odorico da pordenone (pordenone, 1280 circa – udine, 14 gennaio 1331) è stato un presbitero e religioso italiano dell'ordine dei frati minori, beatificato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

