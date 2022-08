Ne mangiano molti gli Statunitensi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne mangiano molti gli Statunitensi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HAMBURGER

Significato/Curiosita : Ne mangiano molti gli statunitensi

Mila kunis. il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 gennaio 2010. in italia è stato distribuito il 26 febbraio 2010...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hamburger (disambigua). l'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con mangiano; molti; statunitensi; Gruppo di persone che mangiano sedute insieme; Si mangiano con le seppie; Le sue foglie si mangiano anche fritte; Si mangiano prima di mangiare; Sono molti mammiferi; molti lavorano in ospedale; Si trovano sotto il cappello di molti funghi; Operazione inversa alla molti plicazione; L Howe atleta italiano di origini statunitensi ; Phil e Steve ex campioni statunitensi di sci; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; Le svendile per gli statunitensi ; Cerca nelle Definizioni