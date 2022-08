Lodevole come un opera buona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lodevole come un opera buona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MERITORIA

Significato/Curiosita : Lodevole come un opera buona

egli si esibì di fronte a un folto pubblico cantando e intrattenendo gli astanti per più di un'ora, sfoggiando una buona forma fisica e vocale, e dal...

Ottenibili mediante l'attività umana o disponibili in quantità limitata. bene meritorio, dall'inglese merit good, è un bene considerato necessario dalle logiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con lodevole; come; opera; buona; lodevole ... senza capo né coda; In modo lodevole ; Moralmente lodevole ; .Spinto... come certi film; Villose come le pecore; Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler; Colorato... come un mare asiatico; opera zione di polizia che porta a numerosi arresti; opera io specializzato nella posa di mattonele; La Spencer della soap opera Sentieri; Assieme a Orfeo nell opera di Gluck; Il fiore che simboleggia una buona notizia; Lo sarà l alunno con una buona pagella; Estremamente buona ; Che gode di buona forma fisica grazie allo sport;