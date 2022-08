La lente dell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lente dell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CRISTALLINO

Significato/Curiosita : La lente dell occhio

Significati, vedi occhio (disambigua). disambiguazione – "occhi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi occhi (disambigua). l'occhio, o bulbo oculare...

Nell'uomo il potere di rifrazione del cristallino nel suo ambiente naturale è approssimativamente di 20 diottrie. il cristallino è flessibile, la sua curvatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con lente; dell; occhio; La lente dell occhio; Litigare violente mente: prendersi a pesci in __; L equivalente latina della dea greca Demetra; È equivalente all apertura del compasso; L orcio di Pirandell o; La patria dell a birra Guinness; La lente dell occhio; L orcio di Pirandell o; La lente dell occhio ; Quella di matrimonio si fa in ginocchio ; Calzatura fino al ginocchio nomignolo dell Italia; Il felino dall occhio acuto; Cerca nelle Definizioni