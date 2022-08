Lasciò in eredità ai Romani il regno di Pergamo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciò in eredità ai Romani il regno di Pergamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTALO

Significato/Curiosita : Lascio in eredita ai romani il regno di pergamo

il regno di pergamo fu un regno ellenistico con capitale pergamo, fondato da filetero agli inizi del iii secolo a.c., capostipite della dinastia degli...

attalo sotere (in greco antico: tta st, àttalos sotér, «attalo il salvatore»; 269 a.c. – pergamo, 197 a.c.), chiamato nella storiografia moderna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

