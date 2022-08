Lago asiatico che era molto esteso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago asiatico che era molto esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lago asiatico che era molto esteso

Condivide con l'europa, il lago asiatico più esteso è il bajkal, in siberia, che è anche il più profondo al mondo e quello che contiene il maggior volume...

L'aral (in kazako: , traslitterato: aral tengizi; in uzbeco: , traslitterato: orol dengizi; lett. "mare di isole"), talvolta chiamato...